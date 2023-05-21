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Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Başladı

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Başladı

Spor Haberleri

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı. Yarışmaya 38'i kadın 248 sporcu katıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu start aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton, Tütün İskelesi mevkisinde başladı.

Fuar Caddesi'nde oluşturulan parkurda yapılan koşuya, 18-70 yaş arasında 38'i kadın 248 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin işaretiyle başlayan yarışmada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Sporcular, 21 kilometrelik parkurda Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahından başlangıç noktasına dönüş yapacak.

19 Mayıs Yarı Maratonu'na, çeşitli derecelere sahip Derya Kunur, Dilek Öztürk ve Yonca Kutluk gibi Türkiye Atletizm Federasyonu'na bağlı sporcular da katılıyor.

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Kaynak: AA / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Samsun Spor Haberler

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