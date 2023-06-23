Samsun'da 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlenecek

Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Tektaş tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ladik'te yapılacak. Tektaş, Ladik'in pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, yıllardır ilçelerinde yağlı güreşler yapılamadığını söyledi.

Samsun'da, Ladik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şaban Tektaş tarafından 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirilecek.

Ladik Belediye Meclisi üyesi de olan Tektaş, yaptığı açıklamada, Ladik'in pehlivanlar diyarı olduğunu, pek çok yağlı güreş pehlivanı çıkardığını söyledi.

Buna rağmen yıllardır ilçelerinde yağlı güreşler yapılamadığına belirten Tektaş, "Birçok başpehlivan çıkardık, Türkiye'de marka olduk. Geçen yıl çok istememe rağmen bir türlü güreş turnuvası gerçekleştiremedik. Bu yıl karar verdim, kendi adıma ilkini gerçekleştireceğimiz 1. Şaban Tektaş Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni yapıyoruz." dedi.

Tektaş, 30 Haziran Cuma günü Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş alanında yapılacak yağlı güreşlere tüm güreşseverleri beklediğini kaydetti.