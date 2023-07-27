Samsun Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediyespor, yardımcı antrenör, kaleci antrenörü ve 3 oyuncuyu transfer etti. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen takım, transfer çalışmalarına devam ediyor.