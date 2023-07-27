Samsun Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirdi
Spor Haberleri
Samsun Büyükşehir Belediyespor, yardımcı antrenör, kaleci antrenörü ve 3 oyuncuyu transfer etti. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen takım, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyespor, son olarak yardımcı antrenör Servet Şen, kaleci antrenörü Yunus Şenocak ve 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyespor, transferde imzaları attırmaya devam ediyor. Kadrosuna yetenekli isimleri katan mavi-beyazlılar, son olarak yardımcı antrenör Servet Şen, kaleci antrenörü Yunus Şenocak ile anlaşma sağladı.
Teknik Direktör Recep Sermet Boyar'ın raporu doğrultusunda hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Yomraspor'dan golcü oyuncu Hasan Kaşıkara'yı, Kahramanmaraş İstiklalspor'dan sol bek Tolga Şahin'i ve Samsunspor U19 takım kaptanı stoper Yağız Duman'ı renklerine bağladı.
Kulüp Başkanı Süleyman Demirtaş, "Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda transferde doğru yolu izlemeye çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN