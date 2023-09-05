Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında Bin Öğrenciye Hizmet Verdi

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla iç içe geçirmeleri amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Temmuz'da başlattığı yaz spor okullarından bini aşkın öğrenci yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulu kurslarına katılan öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. 20 uzman eğitmen tarafından verilen futbol, basketbol, voleybol, eskrim, badminton, güreş, boks, halter, tekvando, kick boks, atletizm, kano ve yelken branşlarına 2021 yılında 241 ve 2022 yılında 771 öğrenci katılırken, bu sayı bu yıl 1012'ye ulaştı. Branşlara 6-16 yaş arası öğrenciler katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, temmuz ayında başlattıkları yaz spor okullarının bu yıl bir rekor kırarak binin üzerinde öğrenciye hizmet verdiğini belirtti. Samsun'daki çocuklara spor anlamında en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz döneminde sporla daha çok ilgilenmeleri, kendilerini geliştirip, profesyonel anlamda spor branşlarında yer almaları için yaz spor okulu eğitimlerimiz sürüyor. Yaz spor okullarında çocuklarımız hem spor yapıp sağlıklı kalıyor hem de yaz tatillerini daha güzel geçiriyorlar. Sporla tanışan gençlerimiz ileride madalyalar kazanan profesyonel sporcular haline gelmesini istiyoruz. Bu noktada da her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Projemizin ilgi görmesi ve yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısının artması de bizleri mutlu ediyor" dedi. - SAMSUN