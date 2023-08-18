Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 500 çocuğa futbol eğitimi veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okulları'nda futbol branşında 7-16 yaş grubunda yaklaşık 500 çocuğa eğitim veriliyor. Çocukların sporla daha fazla ilgilenmelerini ve profesyonel olarak da yer almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. Yenilenen Doğu Park'taki futbol kulübü tesisinde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarafından açılan Yaz Spor Okullarında futbol branşında 7-16 yaş grubunda yaklaşık 500 çocuğa eğitim veriliyor.

Çocukların sporla daha fazla ilgilenmelerini ve profesyonel olarak da yer almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. Yenilenen Doğu Park'taki futbol kulübü tesisinde geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla ilgilenmeleri ve ilerleyen süreçte profesyonel olarak çeşitli branşlarda yer almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları ilgi görüyor. 7-16 yaş arasındaki çocukların katıldığı yaz spor okullarında atletizm, futbol, badminton, boks, güreş, halter, kano, kick boks, tekvando, voleybol ve yelken branşlarında eğitimlere devam eden Büyükşehir Belediyesi, altyapıyı güçlendirmek ve konforu artırmak için bünyesindeki spor tesislerini de yeniliyor. Bu kapsamda Doğu Park içindeki Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü futbol antrenman sahasının eskiyen yapay çimleri sökülerek yenilendi, tel çitlerin bakımı yapıldı. Ayrıca antrenman sonrasında sporcuların dinlenebilmesi ve duş alabilmesi için küçük çaplı kulüp binası inşa edildi. Ebeveynlerin çocuklarını rahatça izleyebilmeleri için de mini tribün konuldu. Ayrıca antrenmanlarda yetenekli çocukları da keşfederek yetiştiren antrenörler, belli seviyeye geldiklerinde ise kulüpleri bilgilendiriyor. Eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek yaz spor okulunun sona ermesiyle spora devam etmek isteyen çocuklar, antrenmanlara katılabilecek.

"Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi"

Samsun'da çocukların ve gençlerin spora yönelik ilgilerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi. Samsun, ülkemizde spor altyapısı çok güçlü şehirlerden. Belediye olarak sportif gücümüzü daha da artırmak ve ileriye taşımak istiyoruz. Çok sayıda spor projesini hayata geçirdik. Spor kulübümüzün futbol tesisini yeniledik. Çok şık ve konforlu bir hale geldi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz döneminde sporla daha çok ilgilenmelerini ve kendilerini geliştirip, profesyonel anlamda da spor branşlarında yer almaları için Yaz Spor Okulu eğitimlerimiz sürüyor. Sporla tanışan gençlerimiz ileride madalyalar kazanan profesyonel sporcular haline gelmesini istiyoruz. Bu noktada da her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hem sıkı çalışıyoruz hem eğleniyoruz"

Yaz Spor Okulu'na katılan Yusuf Şafak, "Burada olmaktan memnunum. Antrenmanlarda biraz fazla çalışıyoruz ama ben çalışmayı seven biriyim. Hem sıkı çalışıyoruz hem de eğleniyoruz. Herkese buraya gelip futbol oynamalarını öneriyorum. En büyük hedefim ise ileride büyük takımlarda kalecilik yapıp A Milli Takım'a seçilmek" şeklinde konuştu.

Antrenör Oğuzhan Memiş ise öğrencilere haftada iki gün eğitim çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Onlara her şekilde destek oluyoruz. Hedefimiz her yaş grubunda Samsun'u ve Türkiye'yi temsil edecek iyi sporcular yetiştirerek başarılar elde etmek. Bu kapasitede müsabakalara katılan yeterli sayıda oyuncumuz var. Tesisimiz yenilendi ve 1,5 ay önce faaliyete geçti. Tüm sporcularımız bu imkanlardan faydalanıyor. Burayı da çok sevdiler ve mutlular. Antrenörler olarak biz de çalışmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. - SAMSUN