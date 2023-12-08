Samsun BESK'in tek kadın sporcusu birinci lige çıkmak için mücadele ediyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi takımlarından Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün (BESK) tek kadın sporcusu Şerife Arıkan, takımını birinci lige taşımak için azimle çalışıyor. Arıkan, engelli olmasına rağmen basketbol oynayabildiğini ve takımının en önemli parçası olduğunu belirtiyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi takımlarından Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünün (BESK) tek kadın sporcusu Şerife Arıkan, takımını birinci lige taşımak için mücadele ediyor.

Doğuştan engelli Şerife Arıkan, azmi ve çalışkanlığıyla takımda takdir topluyor.

Şerife Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun BESK'e Adana'dan transfer olduğunu söyledi.

Hedefinin takımını birinci lige taşımak olduğunu vurgulayan Arıkan, "Hedefimiz birinci lige çıkmak, seneye de Allah izin verirse Süper Lig'e. Bunun için çok çalışmak daha çok çalışmak gerekiyor." dedi.

Basketbola 12 yıl önce ilkokul öğretmeninin antrenör ablası sayesinde başladığını dile getiren Arıkan, ailesinin de kendisine destek verdiğini aktardı.

Samsun'a 3 yıl önce transfer olduğunu, takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını anlatan Arıkan, şöyle devam etti:

"Ben onları erkek olarak görmüyorum. Onlar da beni bayan gibi görmüyorlar. Tamam onlar benden daha güçlü, bayanlardan daha güçlüler ama onların gücüne yetişmek için onlarla her gün aynı saatte antrenmana girip aynı saatte bırakıyorum, onlarla eşit olabilmek için. Ben onlarla 12 saat yolculuk yapıyorum. Tek bayan, onların yanındayım. Onlar benim kardeşim. Antrenörüm olsun diğer yöneticilerimiz olsun benim burada tek bayan olmamdan değil, benim tek başıma ayakta olmamdan dolayı yanımdalar. Onu biliyorum."

Basketbol ile hayatının değiştiğini vurgulayan Arıkan, "Ben engelli değilim. Sadece koşamıyorum basamak inemiyorum. Sadece iki şey. Engelli denildiği zaman biraz üzücü bir şey oluyor ama ben engelli değilim. Ben basketbol oynayabiliyorsam, araba sürüp hem topu sürebiliyorsam, arkadaşımın söylediğini dinleyebiliyorsam ben engelli değilim." ifadelerini kullandı.

Arıkan, antrenman saatlerinin takım arkadaşlarıyla aynı olduğunu bir kadın olarak kendine güvendiğini belirterek, "Bayanlar erkeklere karşı güçsüzmüş gibi duruyor ama güçsüz değil. Ben onlarla eş değerde görüyorum kendimi. Tamam onlar biraz daha yüksek şut atabiliyor evet onu yapamıyorum ama bloğumla o sayıların çoğu benimdir." diye konuştu.

"Bizim takımın en önemli parçası"

Samsun BESK antrenörü Edip Karakuş da Şerife Arıkan'la 3 yıldır birlikte çalıştığını, Arıkan'ın çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu söyledi.

Karakuş, "Şerife Hanım'ın azmi ve mücadelesi takdire değer. Yeri geliyor yere düşüyor pes etmiyor. Sayı atabiliyor. Bu işi sadece erkekler değil böyle bayanlar da yapıyor. Hatta bizim takımın en önemli parçası. O olmadan ilk 5'i zor çıkarıyoruz. Bizde bir puanlama var. Bu puanlamada Şerife'nin yeri çok farklı." ifadelerini kullandı.

Karakuş, Şerife Arıkan'ın daha önce bulunduğu takımları bir üst lige çıkardığını kendilerinin de 3. ligden 2. lige çıkmalarında önemli rol oynadığını ifade ederek hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.