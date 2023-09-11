Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Uygulamalarında 365 Araça 188 Bin 352 TL Para Cezası Uygulandı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan uygulamalarda, son bir hafta içinde yaya yolları, engelli park yerleri, dolmuş durakları ve yasaklı yerler ile ikinci sıra park etme ihlallerinde bulunan 365 araca toplam 188 bin 352 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.