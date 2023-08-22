Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Kırmızı Işık Denetimi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kırmızı ışık denetimi yapıldı. Denetim sonucunda 13 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymama, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 1 sürücüye yüksek sesli müzik yayını yapmaktan, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 araca dur ihtarına uymama maddesinden toplamda 52 bin 102 TL ceza uygulandı.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kırmızı ışık denetimi yapıldı.

Tosköy Kavşağı'nda sivil personel ve 2 ekip ile yapılan kırmızı ışık denetimi kapsamında 13 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymama, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 1 sürücüye yüksek sesli müzik yayını yapmaktan, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 araca dur ihtarına uymama maddesinden toplamda 52 bin 102 TL ceza uygulandı.

Trafik Büro Amirliği ekiplerince denetimlere tüm sinyalize kavşaklarda sıklaştırılarak devam edileceği bildirildi. - SAMSUN