Samsun Bafra'da Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Bafra Belediyesi bünyesinde basketbol, jimnastik, güreş ve atıcılık dallarında hayata geçirilen yaz spor okulları bu yılda devam ediyor. 150 genç sporcunun eğitim gördüğü yaz spor okullarında basketbol, jimnastik, güreş ve atıcılık branşlarında eğitimler sürdürülüyor. Eğitimler eski kapalı spor salonunda ve atış poligonunda ücretsiz olarak veriliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde spor okullarına yaz döneminde de devam ediyor.

Bafra Belediyesi bünyesinde basketbol, jimnastik, güreş ve atıcılık dallarında hayata geçirilen yaz spor okulları bu yılda devam etti.

150 genç sporcunun eğitim gördüğü yaz spor okullarında basketbolda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 2 grup halinde yaklaşık 60 öğrenci, jimnastikte salı ve perşembe 10 öğrenci, güreşte hafta içi her gün yaklaşık 30 öğrenci ve atıcılıkta ise yaklaşık 20 öğrenci çalışmalarını sürdürüyor.

Basketbol, jimnastik ve güreş branşları için eski kapalı spor salonunda, atıcılık için ise atış poligonunda ücretsiz olarak eğitim veriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç,"Belediyemiz tarafından hayata geçirilen yaz spor okullarına her geçen yıl ilginin arması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın sportif aktivitelere ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek." dedi.