Samsun Bafra'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, 5. Bisiklet Turu yapıldı. Turda katılımcılara bisiklet ve bisiklet kaskı hediye edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, 5. Bisiklet Turu yapıldı.

"Bisikletini al gel, Cumhuriyet için pedalla" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı, Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.

Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek bisiklet turunun başlangıç noktası olarak belirlenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kayıt yaptıran katılımcılara tur sonunda, çekiliş sonucunda 5 adet bisiklet ve 5 adet bisiklet kaskı hediye edildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mızda büyük bir coşku ile Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladık. Yine bütün bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldik. Her yıl ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Ödül töreninden sonra, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibi Sedde Parkı'nda davetlilere gösteri sundu.

Etkinliğe, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire amirlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.