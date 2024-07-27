Samsun Alaçamspor Sporcusu Görkem Duran, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Samsun Alaçamspor sporcusu Görkem Duran, İspanya'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

26-28 Temmuz tarihleri arasında Ankara Kahramankazan ilçesinde Gençler Ümitler Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı. 3 gün süren ve 21 erkek sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda Samsun'u temsil eden Görkem Duran, milli takıma seçildi ve 3-6 Ekim'de İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hak kazandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aylarca süren yoğun antrenman programı ile Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. 22-28 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılan Türkiye Petank Şampiyonası'nda takım halinde Genç Erkekler Türkiye şampiyonu olduk. Milli takım seçmelerine davet edilen sporcularımızdan Görkem Duran, milli takım seçmelerini kazanarak ülkemizi İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, takımlarda ve altın nokta yarışmalarında temsil etmeyi hak kazandı. Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimizde 2022 yılında kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak var. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN