Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Volo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

10-11 Mart tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahasında Volo Dünya Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı. 2 gün süren çok çekişmeli maçlara sahne olan seçmeler sonucunda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, " Samsun'un Alaçam gibi küçücük bir ilçesinde bocce branşında 17 milli sporcu çıkardık. Samsun'u Bocce'nin volo branşında ilk kez milli takıma sporcu vermenin gururunu yaşıyoruz. Aylarca süren yoğun çalışma ve antrenmanlar sonucunda ilk önce 29 Aralık-3 Mart tarihleri arasında yapılan Türkiye Volo Şampiyonası'nda derece yaptık. Sonrada milli takım seçmelerini birinci sırada tamamladık. 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah bizlere İstiklal Marşımızı Fransa'da söylemek nasip olur" dedi. - SAMSUN