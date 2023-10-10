Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Fransa'ya gidiyor

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Büşranur Uzun ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Avrupa Petank Şampiyonası için Fransa'ya gidiyor.

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Büşranur Uzun ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Avrupa Petank Şampiyonası için Fransa'ya gidiyor.

12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa Monako'da Ümit Milli Takımlar Avrupa Petank Şampiyonası yapılacak. Samsun'u ve Türkiye'yi temsilen Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Büşranur Uzun ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir yola çıktı.

Beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, "1-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kahramankazan ilçesinde yapılan Bocce Petank Milli Takım Seçmelerini kazanan Büşranur Uzun, aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Avrupa şampiyonasına hazırlandı. 2022 6-9 Ekim'de kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak istiyoruz. 4 erkek 4 bayan sporcu ile 2 antrenörden oluşan Türk Milli Takımı Avrupa şampiyonasına çok iyi hazırlandı. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN