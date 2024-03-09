Samsun Alaçam Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçam Bocce Takımı büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

7-9 Mart tarihleri arasında Mersin'de 3 gün süren yoğun müsabakalar sonucunda Volo Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar müsabakalarında Selma Kalanç Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Fatmanur Alçin de Türkiye 3.sü oldu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Yağmur, soğuk, sıcak demeden 3 ay boyunca Volo Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Sporcularım hepsiyle gurur duyuyorum. Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu çocuklar ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazandılar. Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını çok istiyoruz. Bu sayede daha fazla köy çocuğuna ulaşıp ülkemizi temsil en iyi şekilde temsil ederiz. En büyük arzumuz 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Dünya Volo Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getirmek olacak" dedi. - SAMSUN