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Samsun, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Samsun, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Okçuluk Milli Takımı, 17-23 Şubat 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için kampa başladı. Şampiyona, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Samsun, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında "2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası"na ev sahipliği yapacak. Okçuluk Milli Takımı, Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için kampa başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada müsabakalar, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde büyükler ve 21 yaş altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı önemli organizasyon öncesi Okçuluk Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi. İlkadım Okçuluk Salonu'nda 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında milli sporcular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek. Bu organizasyon, 2025 yılının ilk salon organizasyonu olacak.

Avrupa şampiyonasına 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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