Şampiyonu belirleyecek maçın günü ve saati belli

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu belirleyecek olan Bilecikspor-Söğütspor maçının günü ve saati belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Ligi Play-Off grubu sona ererken, 13'er puanla aynı sırayı paylaşan Bilecikspor ve Söğütspor bir kez daha şampiyon olmak için final maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın başkanları ve teknik heyeti bugün Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında bir araya geldiler. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ile birlikte iki takımın başkanları yaptıkları istişare sonucu Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunu belirleyecek olan final maçı 24 Nisan pazar günü saat 16.00'da Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanması karar verildi. Şampiyon olan takım Bayırköyspor ile oynayacağı Bölgesel Amatör Lig yükselme maçı ise 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku iki takımada başarılar dileterek, karnaval havasında geçecek maç öncesi tüm futbolseverleri maça davet ettiler.

Öte yandan toplantıya Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de katıldı. - BİLECİK