SPOR Şampiyonluklara ambargo koydular

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA) - Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 16 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularının yeni hedefi Mısır'da düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 53 kulüpten 157 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasında kadınlarda 10 altın, 4 gümüş, erkeklerde ise 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ile sporcular Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUKLARA AMBARGO

Türkiye şampiyonasında kazandıkları toplam 25 madalya ile hem kadınlarda, hem de erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu olduklarını ifade eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, Kadın takımımız 15 yıldır arka arkaya Türkiye şampiyonu oldu, bu büyük bir başarı. Erkekler ise 15 yılda 13 kez Türkiye şampiyonu oldu diye konuştu.

Hedeflerinin Mısır'da yapılacak Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası olduğuna değinen Sayyıdan, şöyle devam etti

Geçen yıl milli takımımızın 8 sporcusunun 6'sı bizim sporcularımızdı. Bu yıl da aynı şekilde olacağını düşünüyoruz çünkü başarı grafiğimiz her gün yükseliyor. 2021'den sonra takımımızı gençleştirmeye çalıştık. Şu anda takımımızda 14-19 yaş arası 4 sporcu yarıştırdık. Bunların 2'si Türkiye şampiyonu, diğer iki sporcu ise Türkiye ikincisi oldu. Amacımız hem takımımız gençleştirmek, hem de milli takımımızın da genç sporcularla yarışmalara katılmasını sağlamak.

ENGELLİ ÇOCUKLARI SAKLAMAYIN

Takımın genç sporcularından övgüyle bahseden Başkan Yusuf Sayyıdan, Duygu Bakrıyanık geçen yıl Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında 15 yaşındaydı ve bronz madalya kazanmıştı. Şimdi 16 yaşında ve Türkiye ikincisi olarak hedefimize ilerliyoruz. İnşallah 2023 yılında da Türkiye şampiyonu olacak. Sonrasında da milli takımla büyük başarılara imza atacak dedi. Toplumun engelli çocukları saklamaması ve spor ya da eğitim imkanı tanıması gerektiği mesajını veren Sayyıdan, şunları söyledi Bu anlamda Duygu iyi bir örnek. Öte yandan Cennet kızımız 14 yaşında, 2 yıldır halter ile uğraşıyor. O da bu sene ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu, gelecek yıl Cennet'ten Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Mihriban 19 yaşında Türkiye şampiyonu, üniversite sınavında çok iyi derece yaptı, KPSS'den ise 95 puan aldı. Bu üç sporcu geleceğin milli takımında olacaklar.

DUYGU BAKRIYANIK DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM

60 kiloda 2 gümüş madalya kazanan 15 yaşındaki down sendromlu ve görme engelli sporcu Duygu Bakrıyanık, Milli takımda yer almak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum derken, şampiyonada 75 kiloda 2 gümüş madalya kazanan 14 yaşındaki Cennet Gülyılmaz da, En kısa sürede mili sporcu olmak ve ardından dünya şampiyonasında yer almak istiyorum diye konuştu.

ŞEHMUZ ÇEVİK HEDEFİM DÜNYA REKORU KIRMAK

Kulübün başarılı sporcularından, 90 kg Türkiye şampiyonu Şehmuz Çevik ise 7'nci kez bu sevinci yaşadım. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Daha önce Gürcistan'da dünya üçüncüsü olmuştum. Artık dünya şampiyonu olmak, dünya rekoru kırmak dedi.

2 altın madalyalı Döndü Kanat da 17'nci kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek şunları söyledi Başkanımızın ve belediye başkanımızın emekleri üzerimizde büyük. Hedefim dünya şampiyonluğu alıp kulübümü ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek.