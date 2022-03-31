Şampiyonluk virajındaki Ayvalıkgücü'ne mangal partisi dopingi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonluk virajındaki Ayvalıkgücü'ne mangal partisi dopingi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Şampiyonluk virajındaki Ayvalıkgücü'ne mangal partisi dopingi

Bölgesel Amatör Lig 8. grupta ligin bitimine son iki hafta kala lider durumdaki Ayvalıkgücü Belediyespor'a, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, sürpriz bir mangal partisi düzenledi.

Bölgesel Amatör Lig 8. grupta ligin bitimine son iki hafta kala lider durumdaki Ayvalıkgücü Belediyespor'a, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, sürpriz bir mangal partisi düzenledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş'ın yanı sıra kulüp yöneticileri, teknik kadro ve kırmızı-beyazlı takımın futbolcularının katıldığı yemek birlik ve beraberlik coşkusu havasında gerçekleşti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hasan Baysal, ligin sona ermesine iki hafta kala Ayvalıkgücü Belediyespor'un tüm futbolcularına başarılar dileyerek, "Biz her şeyden önce bir Ayvalıklı olarak her zaman takımımızın yanındayız." dedi. - BALIKESİR

Şampiyonluk virajındaki Ayvalıkgücü'ne mangal partisi dopingi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Odası, Amatör Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title