Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

Çorum'da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK' sesleri yükseldi. Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü.

Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çorum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Çorum Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title