Şampiyonların belirlendiği TFF 2. Lig'de play-off ve düşmeme mücadelesi sürüyor

Spor Toto 1. Lig'e doğrudan yükselecek 2 ekibin belirlendiği TFF 2. Lig'de son 2 haftada play-off'a kalacak ve ligde devam edecek takımlar ortaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle GMG Kastamonuspor Kulübünün talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurduğu için TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18, Kırmızı Grup'ta 20 takımın mücadele ettiği ligde son 2 haftaya girildi.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor'un doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde gruplarını birincileri takip eden dörder ekip ise 1. Lig'e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip finalde karşılaşacak.

Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor dışında son 3 sıradaki takımlar, Kırmızı Grup'ta da ligi son 4'te bitirecek ekipler lige veda edecek.

Beyaz Grup

Pendikspor'un şampiyonluğa ulaştığı Beyaz Grup'ta 53 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, 52'şer puana sahip Tarsus İdmanyurdu ile Isparta 32 Spor play-off barajında yer alıyor. 50'şer puanlı Teco Karacabey Belediyespor ile Bucaspor da 5. sıra için mücadelesini sürdürüyor.

Eskişehirspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor'un veda ettiği ligden düşecek 3. ve son ekip Pazarspor veya Akhisarspor'dan biri olacak. Son 2 hafta öncesinde 15. sıradaki Pazarspor'un 33, 16. sıradaki takipçisi Akhisarspor'un ise 31 puanı bulunuyor.

Son haftayı maç yapmadan geçecek Akhisarspor'un bu hafta lige veda etmesi kesinleşebilir.

Kırmızı Grup

Sakaryaspor'un tekrar 1. Lig'e döndüğü Kırmızı Grup'ta 71 puanlı Bodrumspor, 70 puana sahip 1461 Trabzon FK, 66 puanlı Sivas Belediyespor ve 61 puanlı Çorum FK son 2 haftaya play-off barajında girdi.

Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nin düşmesinin kesinleştiği ligde 32 puana sahip Ergene Velimeşespor ile 34 puanlı Turgutluspor bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.