Şampiyonlar Ligi öncesi son prova! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geliyor. TV8'den canlı yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. İngiliz ekibinde eski Fenerbahçeliler Ozan Tufan ve Allahyar mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Jorge Jesus'un futbolcuların son durumunu analiz etmesi için oldukça büyük önem taşıyan mücadele, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı maçtan önceki son 90 dakika olacak.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçına çıkıyor.
DINAMO KIEV MAÇI ÖNCESİ SON PROVA
20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesi son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede iki takımın da ilk 11'i belli olurken, İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan ve Allahyar, maça ilk 11'de başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia
Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater