Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak - Haberler

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Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya'da oynanacak.

UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi. Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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