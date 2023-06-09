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Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,6 milyar avroluk final

Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,6 milyar avroluk final

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon avroyu buluyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon avroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar avro ediyor.

İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon avro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

En değerli oyuncu Haaland

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon avroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon avro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon avro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin de Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon avroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon avroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon avroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

Inter'in en pahalı oyuncusu Lautaro Martinez

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon avro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon avroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro tahmin piyasa değerine sahip.

Oyuncuların piyasa değerleri

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

OyuncuDeğeri (avro)
Erling Haaland170 milyon
Phil Foden110 milyon
Kevin de Bruyne80 milyon
Bernardo Silva80 milyon
Rodri80 milyon
Ruben Dias75 milyon
Jack Grealish70 milyon
Julian Alvarez50 milyon
Ederson45 milyon
Nathan Ake35 milyon
Kalvin Phillips35 milyon
Riyad Mahrez30 milyon
Aymeric Laporte30 milyon
John Stones30 milyon
Manuel Akanji30 milyon
İlkay Gündoğan25 milyon
Kyle Walker15 milyon
Sergio Gomez15 milyon
Cole Palmer15 milyon
Rico Lewis15 milyon
Maximo Perrone10 milyon
Stefan Ortega6 milyon
Zack Steffen3,5 milyon
Scott Carson250 bin
Toplam1,05 milyar

Inter'deki oyuncuların piyasa değerleri ise şöyle:

OyuncuDeğeri (avro)
Lautaro Martinez80 milyon
Nicolo Barella70 milyon
Milan Skriniar60 milyon
Alessandro Bastoni55 milyon
Romelu Lukaku40 milyon
Hakan Çalhanoğlu35 milyon
Marcelo Brozovic28 milyon

Denzel Dumfries28 milyon
Federico Dimarco25 milyon
Andre Onana20 milyon
Robin Gosens18 milyon
Joaquin Correa14 milyon
Kristjan Asllani12 milyon
Stefan de Vrij10 milyon
Roberto Gagliardini6,5 milyon
Henrikh Mkhitaryan6 milyon
Raoul Bellanova5 milyon
Edin Dzeko4 milyon
Matteo Darmian4 milyon
Francesco Acerbi4 milyon
Valentin Carboni4 milyon
Danilo D'Ambrosio2 milyon
Dalbert2 milyon
Samir Handanovic1 milyon
Mattia Zanotti350 bin
Alex Cordaz300 bin
Alessandro Fontanarosa300 bin
Toplam534,45 milyon

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Kevin de Bruyne Erling Haaland Manchester Spor Haberler

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