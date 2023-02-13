Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları yarın start alacak. Son 16 turunun ilk iki karşılaşmasında yarın TSİ 23.00'te Milan, Tottenham'ı konuk edecek, Paris Saint-Germain ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda tur atlamayı başaran takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.

21 ŞUBAT SALI

22 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23.00 Inter - Porto