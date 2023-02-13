Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu yarın başlayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları yarın start alacak. Son 16 turunun ilk iki karşılaşmasında yarın TSİ 23.00'te Milan, Tottenham'ı konuk edecek, Paris Saint-Germain ise Bayern Münih'i ağırlayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda tur atlamayı başaran takımlar adlarını çeyrek finale yazdıracak.EKSİK TOTTENHAM, MILAN DEPLASMANINDA AVANTAJ KOVALAYACAKŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Milan'ın Tottenham'ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 23.00'te San Siro'da oynanacak. Milan, E Grubu'nu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayacak 2'nci sırada tamamladı. Tottenham ise D Grubu'nu 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla grup lideri olarak noktaladı. Karşılaşma öncesinde deplasman ekibinde eksikler dikkat çekiyor. İngiliz ekibinde kaleci Hugo Lloris, orta saha Yves Bissouma ve Rodrigo Bentancur sakatlıkları dolayısıyla; Pierre Emile-Hojbjerg ise sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi Milan'da ise sakatlıkları süren Mike Maignan, Fikoyo Tomori, Ismael Bennacer ve Alessandro Florenzi, bu karşılaşmada takımını yalnız bıracak. Psg'DE GÖZLER MESSI VE MBAPPE'DEŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun bir diğer eşleşmesinin ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain, yarın Bayern Münih ile Parc Des Princes'te karşı karşıya gelecek. Sezona Christophe Galtier yönetiminde iyi bir giriş yapan ve Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu da 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplayarak 2'nci tamamlayan Fransız ekibinde üst üste gelen mağlubiyetlere taraftarlar büyük tepki gösterdi. Marsilya'ya karşı Fransa Kupası'nda alınan mağlubiyetin ardından son olarak haftasonunda ligde Monaco'ya deplasmanda mağlup olan Psg'de taraftarlar, pazar günü gerçekleştirilen antrenman öncesinde tesislere giden yolda toplanarak oyuncuları yuhaladı. Fransız ekibinde üst üste gelen kötü sonuçların yanı sıra sakatlıklar da teknik heyeti düşündürüyor. Psg'de sakatlığı dolayısıyla son 3 maçı kaçıran yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Bayern Münih karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Fransız oyuncunun durumu bugün gerçekleştirilecek son antrenman öncesinde kesinlik kazanacak. Son oynanan Monaco maçında forma giymeyen Lionel Messi'nin ise Bayern Münih karşısında sahada olması bekleniyor. Grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrılarak C Grubu'nu lider tamamlayan Bayern Münih ise oynadığı son 3 resmi maçta 3 galibiyet alıp rakip fileleri 11 kez havalandırarak formda bir görüntü çizdi. Bu deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Alman ekibinde sakatlıkları devam eden Manuel Neuer, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Lucas Hernandez ve Sadio Mane, PSG karşısında forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda oynanacak olan diğer karşılaşmalar ve tarihleri ise şu şekilde;15 ŞUBAT ÇARŞAMBA23.00 Club Brugge - Benfica23.00 Dortmund - Chelsea
21 ŞUBAT SALI23.00 Liverpool - Real Madrid23.00 Eintracht Frankfurt - Napoli
22 ŞUBAT ÇARŞAMBA23.00 Leipzig - Manchester City
23.00 Inter - Porto
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor