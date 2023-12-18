Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Llgi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Llgi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Son 16 turunda ilk maçlar 13-14 ve 20-21 Şubat 2024'te, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024'te oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, çeyrek finale adını yazdıracak. Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşemediği kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde;
Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)