Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak. Son 16 turunda gecenin ilk maçında Milan, Tottenham'ı konuk edecek. Diğer maçta ise PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Son 16 tutundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak.
Son 16 turundaki ilk maçların programı şu şekilde:
Yarın
Milan - Tottenham
PSG - Bayern Münih
15 Şubat Çarşamba
Club Brugge - Benfica
Borussia Dortmund - Chelsea
21 Şubat Salı
Liverpool - Real Madrid
Eintracht Frankfurt - Napoli
22 Şubat Çarşamba
RB Leipzig - Manchester City
Inter - Porto - İSTANBUL