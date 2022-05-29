Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Haberler

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile İspanya La Liga takımı Real Madrid, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi gerekçesiyle ertelendi ve TSİ 22.36'da başladı.

Real Madrid bu şampiyonlukla birlikte 14'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmüş oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor