Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City geçen yılın rövanşına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak Real Madrid ve Manchester City takımları hazırlıklarını tamamladı.

Geçen yıl bu kupada aynı şekilde yarı finalde karşılaşan ve sonuçta Real Madrid'in finale kaldığı maçları unutamayan her iki ülkenin basını yarınki karşılaşmaya "büyük rövanş" olarak bakıyor.

Avrupa'nın iki büyük takımın teknik direktörleri de düzenledikleri basın toplantısında sürekli bu yönde sorulara maruz kaldı.

Guardiola: "Finale kalmak için ek bir motivasyona ihtiyacımız yok"

Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, geçen sezon Real Madrid'e kabullenmesi çok zor bir şekilde elendiklerini ifade ederek, "İlk maçta mükemmeldik, rövanşta burada da iyi oynadık ama futbol böyle bir şey, tur için yeterli olmadı. Bunu kabul edip, ilerlemek, önümüze bakmamız gerek." dedi.

"Finale kalmak için ek bir motivasyona ihtiyacımız yok." diyen Guardiola, "İntikam için burada değiliz. Geçen yıl olanlar orada kaldı. Biz bu şekilde gidersek elbet bir gün finale kalacağız. Geçen sezon buraya kazanmak için geldik ama neler olduğunu herkes biliyor. Çünkü Real Madrid'e karşı oynuyorsun. Her zaman ne yapması gerektiğini bilen bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol teknik adam, "Bu turnuvayı kazanmak için en iyi takımlara karşı kazanmak zorundasın. Madrid de bu kupanın en iyisi. Bunu son 20 yılda gösterdi. Biz geçen yıl iyi oynadık ama yeterli olmadı. Şimdi bir kez daha buradayız. Finale kalmamız lazım diye delirecek değiliz. Ama elbette ki, bir kulüp kazanmadığı bir kupayı kazanmak ister. Yarın bizim için özel bir maç olacak ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Zihinsel ve motivasyon olarak geçen yıldan daha iyiyiz." diye konuştu.

Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri Hernandez ise geçen yıl Real Madrid'e elendikleri yarı final eşleşmesine atıfta bulunarak, "Futbol size rövanş için çalışma fırsatı veriyor. Geçmiş tecrübelerden her zaman öğrenecek bir şeyler vardır. Biz bu sezon iyi işler yaptık ve en iyi dönemimizdeyiz. Sahada her an her yerde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Premier Lig'de üst üste 10 maç kazandık. Şimdi kendimizi biraz daha zorlamamız gerektiğinin de farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

"Real Madrid'e çok büyük saygı duyuyoruz. Bu turnuvanın kralı. Ama asla korkmuyoruz." diyen Rodri, "Bizim felsefemiz her yıl bir öncekinden daha iyi oynamak, hırsımızı ve kazanma açlığımızı sürdürmektir. Çünkü sürekli kazanırsan bazen kendini büyük bir şey hissedersin ve bu kafanı karıştırır. Biz, kendimizi küçük bir takımmış gibi düşünmeye zorluyoruz. ve iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancelotti: "Kazanabileceğimizi düşünüyorum"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de "Yarın için planımız, eksiksiz bir maç oynamak, fiziksel, teknik ve motivasyon seviyesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Amacımız yarın küçükte olsa bir avantaj elde etmek, belirleyici maç ikincisi olacak." şeklinde konuştu.

Luka Modric'in sakatlıktan çıktığını ve yarın forma giyebileceğini aktaran Ancelotti, Kral Kupası'nı da kazanmanın ardından Şampiyonlar Ligi için motivasyonlarının ve heyecanlarının en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland ile ilgili bir soruya ise "Çok tehlikeli. Olağanüstü kaliteli bir futbolcu. Ama sadece Haaland'dan konuşmak, oyun stili ve takım felsefesi olan bir takımın hücum gücünü tanımamak olur. Haaland'ı değil, durdurulması çok zor gözüken bir takımı durdurmayı planlıyoruz. Kazanabileceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos ise "Geçen sezon yaşananlar gibi oldu. O zaman da kimse kazanacağımıza inanmıyordu. Ama kazandık." dedi.

Kroos, "Her maç 3-4 gol atan bir takım" olarak tanımladığı Manchester City'e karşı iyi bir futbol oynayarak, iyi defans yapmaları ve gol atmaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid'de kart cezalısı Eder Militao ile sakat olan Dani Ceballos ve Ferland Mendy kadroda yer almazken, Manchester City'de eksik bulunmuyor.

İstatistikler ve muhtemel kadrolar

UEFA Şampiyonlar Ligi iki takım üçüncü kez yarı finalde karşı karşıya gelirken, bundan önceki iki elemeyi geçen taraf Real Madrid olmuştu.

Geçtiğimiz sezonki yarı final elemesinde ilk maçta deplasmanda 4-3 kaybeden Real Madrid, rövanşta uzatmalara giden karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Bu kupanın son şampiyonu olan Real Madrid, 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan kulüp olarak açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde tek finalini 2020-2021 sezonunda oynayan Manchester City ise şimdiye kadar bu kupayı kazanamadı.

Takımların yarınki maçta sahaya şu ilk 11'ler ile çıkması bekleniyor.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Ake, Rodri, İlkay Gündoğan, de Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.