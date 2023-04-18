Şampiyonlar Ligi'nde Milan ve Real Madrid yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım Milan ve Real Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım Milan ve Real Madrid oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Napoli, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bir diğer İtalyan ekibi Milan'ı konuk etti. Deplasman ekibinde Olivier Giroud'nun 22'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Alex Meret gole izin vermedi. 43'üncü dakikada Milan, Rafael Leao'nun asistinde Olivier Giroud'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 82'nci dakikada Napoli'de Kvaratskhelia'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemedi. 90+3'üncü dakikada Napoli, Victor Osimhen'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Milan, yarı finale çıkmayı başardı.

Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Bu eşleşmede ilk maçı, Manchester City sahasında 3-0 kazandı.