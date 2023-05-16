Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, finale yükselen ilk takım oldu.
Inter ile Milan, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.Inter mücadeleye; "Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko" ilk 11'i ile başladı.Milan ise sahaya şu 11'le çıktı: "Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Junior Messias, Tonali, Krunic, Rafael Leao, Brahim Diaz ve Giroud."2-0 sona eren ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Finale yükselen Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDAUEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Final mücadelesi 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor