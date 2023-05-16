Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, finale yükselen ilk takım oldu.

Inter ile Milan, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.