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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter oldu

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Inter, sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, finale yükselen ilk takım oldu.

Inter ile Milan, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.

Inter mücadeleye; "Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko" ilk 11'i ile başladı.

Milan ise sahaya şu 11'le çıktı: "Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Junior Messias, Tonali, Krunic, Rafael Leao, Brahim Diaz ve Giroud."

2-0 sona eren ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Finale yükselen Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Final mücadelesi 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Giuseppe Meazza Milan Spor Haberler

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