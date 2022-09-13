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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 7 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0'la geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 1 maç dışında 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında Inter, Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada oyuna girdi. İtalyan ekibi bu sonuçla ilk galibiyetini aldı. D grubunda ilk maçlarını kazanan Sporting CP ve Tottenham, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Sporting karşılaşmada 90 ve 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

BAYERN, BARÇA'YI DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Barcelona'ya karşı son 4 maçı da kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol temsilcisini konuk ettiği maçta ikinci yarı Lucas Hernandez ve Leroy Sane'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Polonyalı golcü Lewandowski eski takımına karşı 11'de başlarken, sonuca etki edemedi.

LİVERPOOL 3 PUANA UZANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynadığı ilk maçı kaybeden Liverpool, 2. maçında 3 puana ulaştı. Anfield Road'da Ajax'ı konuk eden Liverpool, Salah ve Matip'in attığı golllerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Grup maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool: 2 - Ajax: 1

Porto: 0 - Club Brugge: 4

B. Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 0

Viktoria Plzen: 0 - Inter: 2

Bayern Münih: 2 - Barcelona: 0

Sporting Lizbon: 2 - Tottenham: 0

Marsilya: 0 - E. Frankfurt: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ertelenen Rangers - Napoli karşılaşması ile E, F, G ve H grubunda ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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