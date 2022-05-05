Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Nefes kesen maçta Manchester City'i mağlup eden Real Madrid finale yükseldi

Liverpool ve Real Madrid 3'üncü kez finalde karşı karşıya

İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde uzatmalara giden karşılaşmada sahasında Mancester City'i 3-1 mağlup eden Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid sahasında Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada konuk ekip 73'üncü dakikada Mahrez'in golüyle öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erecek diye beklenirken 90 ve 90+1'inci dakikalarda sahneye çıkan Rodrygo, Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde Benzema'nın penaltısıyla farkı 2'ye çıkartan İspanyollar adını finale yazdıran taraf oldu.

Öte yandan Liverpool ise kupayı 6 kez müzesine götürdü. Son olarak 2018-19 sezonunda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Liverpool, son 5 sezonda 3'üncü kez finalde mücadele edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor