Şampiyonlar Ligi'nde deplasman ekipleri galip
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarıyla devam etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, Liverpool- Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarıyla devam etti.
Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Liverpool deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in golleri Vinicius Junior (2), Benzema (2) ve Eder Militao'dan gelirken Liverpool'un gollerini Darwin Nunez ve Mohamed Salah kaydetti. Napoli ise konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti Osimhen ve Di Lorenzo'nun golleri getirdi.DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDUŞampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarının öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor