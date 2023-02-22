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Şampiyonlar Ligi'nde deplasman ekipleri galip

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde deplasman ekipleri galip

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarıyla devam etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, Liverpool- Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarıyla devam etti.

Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Liverpool deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'in golleri Vinicius Junior (2), Benzema (2) ve Eder Militao'dan gelirken Liverpool'un gollerini Darwin Nunez ve Mohamed Salah kaydetti. Napoli ise konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti Osimhen ve Di Lorenzo'nun golleri getirdi.

DEPREMZEDELER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Real Madrid ve Eintracht Frankfurt-Napoli maçlarının öncesinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt Real Madrid Liverpool Spor Haberler

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