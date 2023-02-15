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Şampiyonlar Ligi maçları depremzedelere saygı duruşuyla başladı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi maçları depremzedelere saygı duruşuyla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maç ile başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maç ile başladı. Paris Saint Germain sahasında Bayern Münih'i konuk ederken, Milan ise Tottenham'ı ağırladı.

TÜRKÇE VE ARAPÇA 'YANINIZDAYIZ' PANKARTIŞampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Exxen'de yayınlanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ile  Milan-Tottenham maçları öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için saygı duruşunda bulunuldu. Futbolcuların sahaya çıkışı esnasında ve saygı duruşunda Türkçe ve Arapça 'Yanınızdayız' pankartı açıldı. Tribünlerde ise Türkiye ve Suriye bayrağı açılarak destek verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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