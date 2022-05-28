Şampiyonlar Ligi finali öncesi yıkan sakatlık! Yıldız futbolcu ilk 11'den çıkarıldı - Haberler

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Şampiyonlar Ligi finali öncesi yıkan sakatlık! Yıldız futbolcu ilk 11'den çıkarıldı

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta karşı karşıya geliyor. İngiliz ekibinde son haftaların en formda oyuncusu Thiago Alcantara ısınma bölümünde sakatlanarak soyunma odasına gitti. Yıldız futbolcu maça yedek kulübesinde başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Liverpool, bu gece kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yıkan sakatlık! Yıldız futbolcu ilk 11'den çıkarıldı

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Real Madrid tam kadro final maçına çıkarken, Liverpool karşılaşmaya dakikalar kala yıkımı yaşadı. İngiliz ekibinde son haftaların en formda futbolcusu Thiago Alcantara maç önü ısınma bölümünde sakatlanarak soyunma odasına gitti. Brezilyalı yıldızın yerine Liverpool'da Keita'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yıkan sakatlık! Yıldız futbolcu ilk 11'den çıkarıldı

Haberler.com - Spor

Thiago Alcantara Şampiyonlar Ligi Real Madrid Liverpool Spor Haberler

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