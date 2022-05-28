Şampiyonlar Ligi finali öncesi yıkan sakatlık! Yıldız futbolcu ilk 11'den çıkarıldı - Haberler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid ile Liverpool, bu gece kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Real Madrid tam kadro final maçına çıkarken, Liverpool karşılaşmaya dakikalar kala yıkımı yaşadı. İngiliz ekibinde son haftaların en formda futbolcusu Thiago Alcantara maç önü ısınma bölümünde sakatlanarak soyunma odasına gitti. Brezilyalı yıldızın yerine Liverpool'da Keita'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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