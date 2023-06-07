Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da: UEFA, İstanbul'un lezzet haritasını futbolseverler için çıkardı

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finali bir kez daha İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın evsahipliğinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek. İki takımda da birer Türk futbolcu olunca maçın önemi bir kat daha artarken, 2005 yılındaki Mılan-Liverpool finalinin 3-0'dan 3-3'e gelmesi ve penaltılarda Liverpool'un kazanarak tarihe geçmesi de İstanbul'u futbol takımları için gizemli kılan önemli unsurlar. Final Türkiye'de olunca akla ilk gelenlerden biri de zengin Türk mutfağımız oluyor. Avrupa futbolunun patronu UEFA da bu konuya dikkat çekerek İstanbul'un lezzet haritasını futbolseverler için çıkardı. Türkiye'ye gelecek İngiliz ve İtalyanların yanı sıra dünya genelinden gelecek futbol tutkunlarına İstanbul'daki 53 restoran UEFA tarafından önerildi.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finali bir kez daha İstanbul'da oynanacak.

UEFA'nın evsahipliğinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek. İki takımda da birer Türk futbolcu olunca maçın önemi bir kat daha artarken, 2005 yılındaki Mılan-Liverpool finalinin 3-0'dan 3-3'e gelmesi ve penaltılarda Liverpool'un kazanarak tarihe geçmesi de İstanbul'u futbol takımları için gizemli kılan önemli unsurlar.

'Türk Fatih Tutak', 'Araka', 'Mikla', 'Neolokal' 'Nicole', 'Pandeli', 'Tershane', 'Karaköy Lokantası', 'Aila', 'Şans', 'Feriye', 'Hint inciri', '29', 'Zuma', 'Kiss The Frog', 'Rumelihisarı İskele', 'Kıyı','Alaf', 'Aheste', 'Kalipso', 'Sade Beş Denizler Mutfağı', 'Aman da Bravo', 'Giritli', 'Cuma', 'Seraf', 'Kubbeli Lounge', 'Lokanta 1741', 'Horasan', 'Sofyalı 9', 'Eleos Beyoğlu', 'Yeni Lokanta', 'Matbah', 'Sekiz', 'Mürver', 'Atölye', 'Spago', 'Ocak', 'Deraliye', 'Çok Çok Thai', '1924 İstanbul', 'Nobu', 'Topaz', 'Su', 'Tuğra', 'Gün Batımı Izgara ...Bar', 'Park Fora', 'İnari Omakase Kuruçeşme', 'Balıkçı Kahraman', 'Vadiler', 'Tatbak', 'Aziz Regis Brasserie', 'Azur' ve 'Beyti'.