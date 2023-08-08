Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Maçı Şiddet Olayları Nedeniyle Ertelendi

Şsmpiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda AEK ile Dinamo Zagreb arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, iki takımın taraftarları arasında çıkan şiddetli olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Çıkan olaylarda 1 AEK taraftarı hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Yunan ekibi AEK, bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk edecekti. Karşılaşma öncesi dün akşam iki takımın taraftarları arasında olaylar çıktı. Yunan basınında yer alan haberlere göre meşale, sopa ve bıçakların kullanıldığı olaylar sonucunda 29 yaşındaki 1 AEK taraftarı hayatını kaybederken, 3'ü Yunan 5'i de Hırvat olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Hırvat ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bugün oynanması gereken karşılaşmanın UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca iki karşılaşmanın da seyircisiz oynanacağı belirtildi. Yunan basınına göre ilk maçın 15 Ağustos'ta Hırvatistan'ta, rövanş karşılaşmasının ise 18 veya 19 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanması söz konusu. Rövanş karşılaşmasının 18 veya 19 Ağustos tarihinde oynanması durumunda iki takımın da ligde oynayacağı maçlar ertelenecek.