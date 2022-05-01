Şampiyondan soyunma odası pozu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.
Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak Şampiyonluğu garantiledi. Müsabaka sonrası bordo mavili futbolcular ve teknik heyet maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi. Şampiyonluk poz Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından, "Sevdasıyla, davasıyla, tutkusuyla" yazılarak paylaşıldı. - TRABZON
İhlas Haber Ajansı / Spor