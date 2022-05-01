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Şampiyondan soyunma odası pozu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyondan soyunma odası pozu

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.

Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak Şampiyonluğu garantiledi. Müsabaka sonrası bordo mavili futbolcular ve teknik heyet maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi. Şampiyonluk poz Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından, "Sevdasıyla, davasıyla, tutkusuyla" yazılarak paylaşıldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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