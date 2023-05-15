Şampiyon Ziraat Bankkart, kupasını aldı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart, kupasını aldı.

Son iki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında üst üste üçüncü zafer için mücadele etti.

Rakibini 3-1 yenen ve final serisini 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zafer Korkmaz verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkartlı voleybolcular, törenin ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nihan Karaçam Salkaya verdi.

Arslan Ekşi en değerli oyuncu seçildi

Maçın ardından final serisinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi oldu.

En iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi smaçör Halkbank'tan Thomas Jaeschke, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Faik Samet Güneş ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

En Çok Gelişme Gösteren Türk Oyuncu Paidar Demir Özel Ödülü ise Berkay Bayraktar'a verildi.

En değerli oyuncu seçilen Ziraat Bankkartlı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.