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Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.

Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank kupasını aldı.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon tamamladı.

Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Şampiyon VakıfBank'a kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'ye de plaketi verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Vakıflar Bankası, Fenerbahçe, Play Off, Şampiyon, Spor, Haberler

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