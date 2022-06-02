Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi - Haberler

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un sezon başında 90 milyon 250 bin Euro olan değeri, Haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin Euro'ya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un değeri, sezon başında ve devre arasında yapılan takviyelerle ve oyuncuların performanslarına paralel artan değerleriyle birlikte yükseldi.

Son verilerde Uğurcan Çakır'ın yer aldığı Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor'dan toplam 4 futbolcu bulunuyor. Bordo-mavililerin altyapıdan yetişen yeteneklerinden Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle listede 10'uncu sırada yer aldı. Listenin 15'inci sırasında 9 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle Anastasios Bakasetas, 'Kuzey'in Kralı' lakaplı golcü Cornelius ise 9 milyon Euro değerle 17'nci sırada yer aldı.