Şampiyon Trabzonspor'da genç oyunculara forma şansı

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 'şampiyon' unvanıyla çıktığı ilk karşılaşma olan Atakaş Hatayspor karşısında 1-1 berabere kalarak puanını 78'e yükseltti. Rakip takım oyuncularının alkışlarıyla sahaya çıkan futbolcularını izleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı karşılaşmada bordo mavililer için bir çok ilk gerçekleşti.

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde tarihindeki en erken şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, ligin 36'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşma başlamadan önce Hataysporlu futbolcular ve teknik ekibi, sahaya çıkan şampiyon takımı alkışlarla karşıladı. Tribünlerde maçı izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ev sahibi ekibin jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Murat Cem Akpınar da, Atakaş Hatayspor müsabakasında bordo mavili formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Trabzonspor ile Süper Lig kariyerinde ligin ilk haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının bitimine 2 dakika kala sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bordo mavili formayla bir Süper Lig maçında en uzun süresini dün akşam geçirdi. Akpınar, karşılaşmanın ikinci devresinde yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Murat Cem Akpınar daha önce Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları olan Boluspor ve Altaş Denizlispor maçlarında yeşil sahaya mücadele etmişti.