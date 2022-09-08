Şampiyon tenis akademisine kutlama

Erzurum Tenis Akademisi Kulübü kızlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tenis Takım Şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıktı.

Erzurum Tenis Akademisi Kulübü kızlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tenis Takım Şampiyonasında kürsünün en üst basamağına çıktı. GSİM Müdürü Birdal Öztürk, şampiyon tenisçileri kutladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Şırnak'ta 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' final maçlarıyla sona erdi.

Nefes kesen müsabakalara sahne olan şampiyonada Erzurum'u, Tenis Akademisi, Gençlik Spor Kulübü, Eksi 25 Tenis ve Kayak Kulübü, Tenis ve Kayak Kulübü, Tozoğlu Tenis Kulübü ve Atletiko Tenis Kulübü temsil etti.

400 sporcu korta çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası'nın final maçları oynandı. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2'si kapalı 4'ü açık tenis kortlarında 22 Ağustos'ta başlayan şampiyonaya 20 ilden 63 erkek 37 kadın takımı olmak üzere toplam 100 takım ve 400 sporcu katıldı.

Dadaş kızlar kürsünün ilk basamağında

Yapılan final maçlarında kızlarda Kulüp Başkanlığını Hasan Polat'ın yaptığı Antrenörlüğünü Hüseyin Polat ve Tuncay Altunok'un üstlendiği Erzurum Tenis İhtisas Kulübü birinci olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Altın kupayı kazanan Erzurum temsilcisinde Rümeysa İrem Albayrak, Duru Özge Kara, Rabia Nur Kurt ve Feyza Yaren Albayrak yer aldı.

Erzurum Tenis Akademisi erkeklerde ise çeyrek finalde elenerek madalya şansını kıl payı kaçırdı. Turnuvada kızlarda Dicle Tenis Spor Kulübü ikinci olma başarısı gösterdi.

Erkeklerde 76 Iğdır Belediyespor Kulübü birinci, Van Atik Spor Kulübü ikinci oldu.

Şampiyonlar Erzurum GSİM'deydi

Kulüp Başkanlığını Hasan Polat'ın yaptığı Antrenörlüğünü Hüseyin Polat ve Tuncay Altunok'un üstlendiği Erzurum Tenis İhtisas Kulübü birincilik kupasıyla Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Rümeysa İrem Albayrak, Duru Özge Kara, Rabia Nur Kurt ve Feyza Yaren Albayrak'tan oluşan takımı ve kulüp yönetimiyle antrenörleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şampiyon tenisçilerin coşkusuna ortak oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum adına şampiyonaya katılan ve katılımcı kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcularına teşekkür etti.

Öztürk, "Kulüp Başkanımız Hasan Polat nezdinde ilimize şampiyonluk kupasını getiren Erzurum Tenis Akademisi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Erzurum GSİM Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya da, şampiyon tenisçileri kutlayarak bundan sonraki yarışmalarda başarılar diledi. - ERZURUM