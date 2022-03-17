Şampiyon Taekwondocu Alper Tuncay'ı ödüllendirdi

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek olan başarılı taekwondocu Alper Tuncay şampiyona öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Taekwondo branşında önemli başarıları bulunan Alper Tuncay, beraberindeki antrenörü Gökalp Yıldız ile birlikte Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden genç sporcu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dodurga Spor Kulübü sporcusu olan ve 2022 Taekwondo Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan başarılı sporcuyu tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu "Sizler gibi başarılı gençlerimizi görmek bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda, 2019 Türkiye 3.sü, 2021 Türkiye Şampiyonu, 2021 Uluslararası Turkish Open 1.si, 2021 Dünya Başkanlık Kupası 1.si ve 2021 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası 2.si olan başarılı sporcuyu kıymetli hediyelerle ödüllendirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor