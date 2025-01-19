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Kars'ta Futsal Şampiyonu Öğrenciler Kaymakam Akköz'ü Ziyaret Etti

Kars'ta Futsal Şampiyonu Öğrenciler Kaymakam Akköz'ü Ziyaret Etti
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Kars'ta düzenlenen futsal turnuvasında Yıldız Kızlar kategorisinde 1'inci olarak şampiyon olan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO öğrencileri, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti. Öğrenciler, 14-16 Şubat tarihlerinde Erzurum'da yapılacak Bölge Şampiyonasında Kars'ı temsil etme hakkı kazandı. Kaymakam Akköz, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kars'ta düzenlenen futsal turnuvasında 1'inci olan sporcular kaymakam Akköz'ü ziyaret ederek, başarılarını Akköz ile paylaştılar.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO öğrencileri il merkezinde yapılan okul sporları kapsamında Yıldız Kızlar Futsal İl Şampiyonu oldu.

Üst üste 5'inci kez şampiyon olan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı YBO öğrencileri, 14-16 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak Bölge Şampiyonasında Kars'ı temsil edecek.

Şampiyon öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Muhammed Burak Akköz, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz, başarılarının devamını diledi ve öğrencilerden Bölge Şampiyonluğu beklediklerini belirtti.

Öte yandan kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Birinciliği kupasını kazandıran okul yönetimini, beden eğitimi öğretmenlerini ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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