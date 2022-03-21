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Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında 4 Altın, 3 gümüş, 8 bronz madalya kazanarak toplamda 9 bin 355 puanla Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Snowboard takımı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Şampiyon Snowboard sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali İhsan Su, Türkiye, Erzurum, Kayseri, Spor, Haberler

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