Şampiyon Sema Yazar Ortaokulu

KAYSERİ (İHA) - Okul Sporları 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Sema Yazar Ortaokulu ile Osman Zeki Yücesan Ortaokulu arasında kıran kıran mücadeleye sahne olan final müsabakasını kazanarak gruplara katılmaya hak kazanan takım, Sema Yazar Ortaokulu oldu. Büyük heyecana sahne olan final müsabakalarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah gruplara katılacak takımlarımız Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Grup müsabakalarında yarışacak takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ