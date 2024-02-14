Şampiyon özel sporcular Ankara'da bir araya geldi

Şampiyon özel sporcular, aileleri, antrenörler ve kulüp yöneticileri, Ankara'daki etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Türkiye Özel Sporcular Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı'nın (TÖSEV) düzenlediği organizasyon, Yenimahalle ilçesindeki bir otelde yapıldı.

"Özel Sporcu Federasyonlarının Aile Desteği Konusunda Kapasitelerinin Geliştirilmesi" isimli AB projesine ilişkin sunumla başlayan etkinliğin devamında yemek verildi.

TÖSSFED ve TÖSEV yöneticileri, etkinliğe katılan Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Ebru Öztürk ve MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Hüseyin Altınok'a plaket verdi.

Protokolde yer alan isimler, TÖSSFED ve TÖSEV yöneticileri, programın sonunda özel sporcularla beraber aile fotoğrafı çektirdi.