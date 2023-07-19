Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay dönemine ait 57M TL borç nedeniyle lisansı çıkmadı. Kulüp, bu sezon hiçbir ligde mücadele edemeyecek.

Bursaspor, eski başkanlardan Ali Ay dönemine ait 57M TL borç nedeniyle lisans alınamadığını açıkladı.

LİSANS ÇIKMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, Bursaspor, CAS'a ödemesi gereken 57 milyon TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp lisans alamadığı için hiçbir ligde mücadele edemeyecek

ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Yeşil-beyazlılar 2009-2010 sezonunda Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la şampiyon olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etmişti.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.

Bursaspor Yönetim Kurulu