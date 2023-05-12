Şampiyon, Mersin'i evinde devirdi

Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonunda mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, 29. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaştı.

Geçen hafta şampiyonluğu garantilemenin verdiği rahatlık ve güven ile sahaya çıkan Bodrum ekibi, ilk çeyreğini 16-15 geride bitirdiği müsabakada devre arasına 32 -34 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 48 -52 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, maçı 63-71 önde tamamladı.

Maça Hakan Yapar, Chris Warren, Horace Spencer, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile çıkan Çağdaş Bodruspor'da maçta 21 sayı atarak takımın galibiyetinde büyük katkı sağlayan Chris Warren'ı, 17 sayı ile Hakan Yapar, 11 sayı ile Ege Havsa takip etti.

Maç sonunda bir açıklama yapan Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ender Arslan, ligin son deplasman maçını şu şekilde değerlendirdi; "Mersin, gerçekten bu ligin en iyi basketbol oynayan takımlarından biri. Oyuncularımı tebrik ediyorum, buraya şampiyon olarak geldiler ve şampiyon karakteri ile oynadılar. Şampiyon oldukları için ciddiyeti elden bırakmadılar. Bütün sezon olduğu gibi çok iyi mücadele ettiler ve dediğim gibi Mersin gibi çok iyi bir takımı çok az sayıda tuttuk. Bu oyuncularla çalıştığım için gurur duyuyorum. Mersin'e play-off'ta başarılar diliyorum. Bizi gerçekten çok iyi ağırladılar bunun için de teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum"

Çağdaş Bodrumspor, ligdeki son maçını 21 Mayıs Pazar günü saat 15: 45'te taraftarının önünde oynayacak. - MUĞLA